منوعات

إصابة الفنان سعدون جابر بكورونا.. “إشاعة”

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحضت نقابة الفنانين العراقيين الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن إصابة الفنان العراقي سعدون الجابر بفيروس كورونا.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي إنه اتصل بالفنان البالغ من العمر 70 عاما، وتأكد من سلامته وعدم إصابته بأي مرض.

وأبدى جودي رغبته بمعاقبة مروجي هذه الشائعات، وقال إن هدفهم إثارة الذعر والخوف في قلوب المواطنين، ووصفهم بفاقدي الذوق والأخلاق.

ودعا الشعب العراقي والعربي للتكاتف والتماسك وبث روح إيجابية في صفوف المصابين بالفيروس الفتاك لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

يذكر أن الشائعات التي انتشرت تحدثت عن خطورة إصابة الفنان العراقي، وأنه نقل للمستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك