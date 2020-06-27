إصابة الفنان سعدون جابر بكورونا.. “إشاعة”

دحضت نقابة الفنانين العراقيين الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن إصابة الفنان العراقي سعدون الجابر بفيروس كورونا.

وقال نقيب الفنانين جبار جودي إنه اتصل بالفنان البالغ من العمر 70 عاما، وتأكد من سلامته وعدم إصابته بأي مرض.

وأبدى جودي رغبته بمعاقبة مروجي هذه الشائعات، وقال إن هدفهم إثارة الذعر والخوف في قلوب المواطنين، ووصفهم بفاقدي الذوق والأخلاق.

ودعا الشعب العراقي والعربي للتكاتف والتماسك وبث روح إيجابية في صفوف المصابين بالفيروس الفتاك لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

يذكر أن الشائعات التي انتشرت تحدثت عن خطورة إصابة الفنان العراقي، وأنه نقل للمستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

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