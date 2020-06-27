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شحات.. تسليم 6 قطع أثرية لمصلحة الآثار-((صور))

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصلحة الآثار عن قيام مواطن يدعى “موسى امراجع محمد” من بلدة المنصورة القريبة من مدينة شحات في الجبل الأخضر- بتسليم 6 قطع أثرية كانت بحوزة أشخاص غير ليبيين وكان طلبه الوحيد حضور رئيس مصلحة الآثار الليبية شخصياً ليستلم القطع الأثرية والاطمئنان على أنها في أيادي أمينة ووصلت لمكانها الطبيعي .

وذكرت المصلحة على صفحتها الرسمية أن مديرة الإدارة العامة للمتاحف والمخازن بالمصلحة أشرفت على إجراءات التسليم بحضور مدير إدارة البعثات الأجنبية ومدير مكتب الإعلام بالمصلحة .

وتقدمت المصلحة بجزيل شكرها للمواطن “فتحي سليمان يحيى” ، الذي كان له دور مهم في عملية التنسيق كما تقدم رئيس  مصلحة الآثار الليبية بالشكر والثناء للمواطن “موسى امراجع” ولأسرته على هذا العمل الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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