شحات.. تسليم 6 قطع أثرية لمصلحة الآثار-((صور))

كشفت مصلحة الآثار عن قيام مواطن يدعى “موسى امراجع محمد” من بلدة المنصورة القريبة من مدينة شحات في الجبل الأخضر- بتسليم 6 قطع أثرية كانت بحوزة أشخاص غير ليبيين وكان طلبه الوحيد حضور رئيس مصلحة الآثار الليبية شخصياً ليستلم القطع الأثرية والاطمئنان على أنها في أيادي أمينة ووصلت لمكانها الطبيعي .
وذكرت المصلحة على صفحتها الرسمية أن مديرة الإدارة العامة للمتاحف والمخازن بالمصلحة أشرفت على إجراءات التسليم بحضور مدير إدارة البعثات الأجنبية ومدير مكتب الإعلام بالمصلحة .
وتقدمت المصلحة بجزيل شكرها للمواطن “فتحي سليمان يحيى” ، الذي كان له دور مهم في عملية التنسيق كما تقدم رئيس مصلحة الآثار الليبية بالشكر والثناء للمواطن “موسى امراجع” ولأسرته على هذا العمل الوطني.
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