أسعار اجهزة اندرويد الرائدة سترتفع كثيرًا في 2021 بسبب كوالكوم

إن كنت تخطط لشراء هاتف رائد جديد خلال العام المقبل 2021 فهناك خبر قد لا يكون بسار عليك وهو أن أسعار اجهزة أندرويد الرائدة في عام 2021 متجهة لارتفاع ضخم وهو ما سيحدث بسبب كوالكوم وتحديدًا معالج سنابدراجون 875 الرائد والذي وكالعادة سيشغّل معظم هواتف أندرويد الرائدة.

ارتفاع أسعار هواتف أندرويد الرائدة

طبقًا لتقرير جديد فمعالج سنابدراجون 875 سيكلف الشركات المصنعة للهواتف الرائدة مبلغًا يصل إلى 250 دولار أمريكي فقط للمعالج الواحد! وهذا السعر مرتفع جدًا إن قارنته مع معالج سنابدراجون 865 الرائد حاليًا والذي يأتي فقط بسعر 160 دولار أمريكي! هذا في حين أن هذا المعالج نفسه كان أغلى من المعالج السابق سنابدراجون 855 بنسبة كبيرة هو الآخر.

معالج سنابدراجون 875 نفسه سيكون بسعر 130 دولار أمريكي فقط، لكن هذا سيكون دون مودم الجيل الخامس والذي يرفع السعر إلى 250 دولار أمريكي، وإن دققت النظر فستجد أن الشركات لن تجد بديل آخر مناسب من الأساس لتشتري منه هذا المودم، لذلك فهي ستكون مضطرة لدفع الـ250 دولار كاملة لكوالكوم.

هذا ببساطة يعني أن الشركات المصنعة للهواتف الرائدة ستدفع حوالي 100 دولار أمريكي إضافية على كل معالج، وبشكل أو بآخر فهذه الشركات لا تريد أن تخسر أو أن تحصل على هامش ربح غير كافي، لذلك فهذا المبلغ سيضاف على المشتري بالضرورة.

أسعار معالجات سنابدراجون من كوالكوم ترتفع بشكل رهيب في كل عام، وهذا بدوره يزيد من أسعار الهواتف الذكية، لكن الارتفاع الذي سنشهده في 2021 هو الأكبر خصوصًا إن أضفت على ذلك أن الشركة تحتاج لتطوير باقي أجزاء ومكونات الهاتف مثل الكاميرات، الذواكر وسرعة الشحن، وهي أمور تحتاج لنفقات ضخمة هي الأخرى! وهذا كله يوضّح لنا أن الأسعار في 2021 لن تكون جيدة على الإطلاق.