صور جديدة لـ”الكينج” بعد تسجيل أغنيته الجديدة.. شاهد

تداول محبو النجم المصري محمد منير، صورا حديثة له لتسجيله أحدث أغنية “الناس في بلادي”، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الفنان المصري محمد رحيم، ومن المقرر إطلاقها بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.

وكان آخر ظهور لمنير عندما أحيا حفل “أونلاين” بدون جمهور في أواخر شهر مايو، وعند أدائه لأغنيته “حدوتة مصرية” بكى بحرارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة وأصبحت “ترند” حينها.

وبعدها طمأن منير محبيه بشأن العملية الجراحية التي أجراها في العظام، حيث كللت بالنجاح، وطلب في تلك الفترة عدم نشر أي أخبار عنه أثناء وجوده في المستشفى لتلقي العلاج، معللا ذلك بأنه لا يريد إرهاق أصدقاءه وأقاربه ومحبيه وسط مشاغلهم اليومية بسبب وباء فيروس كورونا.

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