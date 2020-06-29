مُقربون من عبلة كامل يردون على “إشاعة اعتزالها”

نشر حساب غير موثّق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يحمل اسم الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل، تغريدة تفيد باعتزالها الفن، وعلى إثرها نشرت عدة مواقع مصرية عربية تصريحات من أشخاص مُقربين من الفنانة المصرية ينفون صحة الخبر.

وفي حوار صحفي سابق أجرته اليوم السابع مع عبلة كامل، أكدت الفنانة البالغة من العمر 59 عاما، ردا على سؤال بشأن تكرار شائعات اعتزالها، أنه ليس لديها نية في الاعتزال حاليا وفي حال اتخذت القرار، ستعلن عنه للجمهور لأن من حقهم معرفته.

يشار إلى أن عبلة كامل تختار الأعمال المميزة وترفض عدة عروض ترى أنها لا ترقى للمستوى المطلوب، وعرفها الجمهور من خلال فيلم “وداعا بونابارت” ليوسف شاهين، ثم احتلت مكانة مرموقة لدى المتابعين خاصة بعد نجاحها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” واشتراكها في عدة مسلسلات مميزة.

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