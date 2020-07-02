تحديث واتس اب الجديد – ملصقات متحركة ، إضافة الأسماء بسهولة عبر أكواد QR ، والمزيد!

واتس اب – تطبيق المحادثة الأكثر استخداماً حول العالم – حصل على تحديث جديد مهم للغاية يضيف مزايا رائعة وعملية للغاية طال انتظارها، وسوف نستعرضها معاً خلال هذا المقال.

الملصقات المتحركة

واتس اب به ميزة الملصقات بالفعل لكن التحديث الجديد سوف يبث فيها الحركة مع ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers والتي تبدو أكثر تعبيراً وفُكاهة.

فريق تطوير واتس اب يدرك جيداً أهمية الملصقات في التواصل بين مستخدمي التطبيق، ولذا قرر إطلاق هذه الإضافة المهمة، حيث ستتوفر العديد من مجموعات الملصقات المتحركة في التطبيق خلال الفترة القادمة. للعلم، فإن هذه الميزة متوفرة على تطبيق تليجرام منذ فترة طويلة.

الرموز المربعة QR – إضافة الأسماء باتت أسهل!

ربما هذه هي أهم إضافة في تحديث واتس اب الجديد، فلا داعي بعد الآن لإدخال الأسماء والأرقام يدوياً من أجل إضافة أحدهم إلى جهات الاتصال لديك.

ميزة إضافة الأسماء عبر استخدام الكاميرا من أجل مسح الرموز المربعة QR Code التي تحتوي على اسم ورقم جهة الاتصال المرادة يجعل عملية إضافة الأسماء إلى سجل الهاتف سهلة وسريعة ومريحة للغاية.

الوضع الليلي على الحاسوب

نحن نستمتع بخاصية الوضع الليلي في واتس اب منذ أشهر على هواتفنا المحمولة، والآن بات الوضع الليلي Dark Mode متاحاً أيضاً على الحاسوب سواء من خلال المتصفح (واتس اب ويب) أو برنامج الحاسوب.

تحسين مكالمات الفيديو الجماعية

نعلم جميعاً أن واتس اب بات يدعم مكالمات الفيديو الجماعية حتى ثمانية أفراد، هذا قد يؤدي إلى بعض التشتت أثناء المكالمة لذا في التحديث الجديد يمكنك التركيز على شخص محدد عبر الضغط مطولاً على صورته ليأخذ مساحة أوسع من الشاشة دون باقي المشاركين في المحادثة.

فيديو يستعرض المزايا القادمة في تحديث واتس اب الجديد:

التحديث الجديد سوف يصل مستخدمي الايفون والأندرويد والحاسوب على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، لذا لا تنسى أن تقوم بتحديث النسخة المثبتة لديك.