نتفليكس تفوز بحقوق بث فيلم The Trial Of The Chicago 7

أعلنت شبكة نتفليكس عن فوزها بحقوق بث فيلم The Trial Of The Chicago 7 بعدما دفعت مبلغاً وقدره 56 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول اتهام 7 ناشطين بالتآمر والتحريض على التظاهر خلال المؤتمر الوطني الذي عقد في شيكاغو عام 1968.

وسيلعب دور البطولة في الفيلم الذي كتبه وأخرجه آرون سوركين كل من إيدي ريدمان، ساشا بارون، جيمي سترونغ، جوزيف جوردن ليفيت، ومايكل كيتون، وفرانك لانجيلا.

ويعد هذا العمل أحد الأعمال المرشحة لجوائز هوليوود في العام 2021، وثاني أعمال آرون سوركين الذي يحصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس بعد فيلمه لعبة مولي الذي حصد الجائزة في عام 2017.

يذكر أن منصة البث الشهيرة استطاعت الحصول على عدد كبير من الأعمال المرشحة لجوائز هوليوود والأوسكار مثل Da 5 Bloods الذي عرض يوم 12 يونيو الماضي وفيلم MANK الذي سيعرض خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية