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حفيدة عادل إمام تشعل الـ”سوشال” بتقليد جدها.. شاهد

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبهرت الطفلة هالة مقبل حفيدة النجم عادل إمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر فيديو على تطبيق “تيك توك” ظهرت من خلاله وهي تُقلّد جدها في أحد مشاهد مسرحية مدرسة المشاغبين.

وحظي مقطع الفيديو الخاص بالطفلة صاحبة الـ11 عاما بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، وسط تعليقات إيجابية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على قدرتها على تقليد جدها بطريقة جيدة.

وكانت الحفيدة الصغيرة قد نالت شهرة في الآونة الأخيرة بعد لقائها بالنجم مينا مسعود بطل فيلم Aladdin، وبعد نشرها صورة لها برفقة النجم محمد رمضان.

يذكر أن حفيدة الزعيم تمتلك موهبة في الرسم، وأكدت في إحدى المقابلات إعجاب جدها الزعيم بلوحاتها، وتشجيعه الدائم لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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