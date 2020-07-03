5 نصائح للحفاظ على العينين من أضرار الكمبيوتر

هل يؤثر الكمبيوتر سلباً على أبصارنا ولو على المدى الطويل؟

سؤال لا يزال الجواب عليه مبهماً، لكن رغم عدم وجود إجابة واضحة، إلا أن التعب والتهيُّج والألم في العينين بسبب التركيز الكثيف والمتواصل على شاشة الكمبيوتر، واقع لم ينج منه الكثيرون، وهي أعراض لا تعدّ أمراً طبيعياً، حتى لو لم تسجّل كأمر خطير.

ويعتقد أطباء أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تكون مسؤولة عن خريطة جديدة لحالات قصر النظر. فبعد مضيّ يوم طويل من التعامل مع شاشة الكمبيوتر في العمل أو تصفّح الإنترنت أو مشاهدة الأفلام، فإنك تنتهي إلى إرهاق نظرك، وتشعر بجفاف العينين مصحوباً بالتعب والألم أحياناً، لأن عيناك وقعتا فريسة لما يسمى “متلازمة رؤية الكمبيوتر”.

سلوكيات ضارة تنتج معظم الأعراض الضارة في التعامل مع شاشة الكمبيوتر عن عادات وسلوكيات غير صحية، يقول طبيب العيون جيفري أنشل على موقع vox:

“إن الخطأ لا يرجع في الواقع إلى الكمبيوتر، ولكن إلى أننا نستعمله في كل شيء تقريباً”.

قلّة الترميش تؤدي إلى جفاف العين.. فعملية القراءة تحتاج إلى التركيز، ولذلك فإننا ننسى ترميش عيوننا في معظم الأحيان، وأظهرت دراسات عديدة أن مَن يقرأ من الشاشة فإنه لا يرمش عينيه كثيراً، ما يؤدي إلى جفاف العينين. طريقة الجلوس أمام الشاشة..

عندما نتعامل مع شاشة الكمبيوتر تقوم أعيننا بالنظر أفقياً، وهو وضع يجعل قدرتنا على ضبط وضوح الصورة أسوأ منها في حال النظر للأسفل، فعندما ننظر مباشرة إلى الشاشة وبشكل مستقيم، نجعل أعيننا تنفتح على مصراعيها، ما يسبّب الجفاف السريع فيهما، ويصاحب الشعور بالجفاف تهيُّج وإعياء وألم في العينين ومشاكل في ضبط الرؤية، مع إمكانية ظهور أوجاع في الرأس.

يقول طبيب العيون جيفري: “إن إجبار أعيننا على التركيز في الحروف الصغيرة والنظر بطريقة أفقية إليها قد يزيد من توترهما، ما يعزّز في نهاية المطاف، ظهور “قصر النظر” مبكراً”.

سطوع الشاشة الزائد يتسبّب بإجهاد العين.. ومع مرور الوقت، يجد المرء صعوبةً بالغة في ضبط التركيز والوضوح على الأشياء البعيدة، في ما يسمى بـ”قصر النظر”، وهو عكس ما يحدث عند معظم الناس بطول النظر الشيخوخي، الذي يصيب الكثيرين بعد سن 40 إلى 50، ويجعل رؤية القريب أكثر صعوبة.

ويقول الطبيب جيمس شيدي: “رأيت الكثير من الناس في العشرينات والثلاثينات كان يصعب عليهم التركيز وضبط الوضوح. وبشكل عام، عندما ينظرون للأشياء البعيدة، يتطلّب الأمر لديهم بضع ثوانٍ إضافية للحصول على رؤية واضحة.

وتظهر هذه المشكلة بعد يوم طويل من العمل، وليس بشكل دائم”.

حافظ على عينيك من أجل الحد من تأثير الكمبيوتر على عينيك، يمكن اعتماد عادات ونصائح بسيطة لتخفيف إجهاد العين وآلامها:

1- اعتماد وضعية جيدة أمام شاشة الكمبيوتر وذلك عن طريق المحافظة على مسافة 50 سنتم تقريباً بين شاشة الكمبيوتر والعينين ـ أن يكون وضع الشاشة منحنياً بزاوية 15 ـ 20 درجة من موضع استقامة العينين، لتكون زاوية النظر إلى أسفل وليست مستقيمة.

2- أخذ الحماية الكافية من الأضواء الساطعة والانعكاسات على الشاشة وذلك بتخفيض إضاءة الشاشة، وتزويدها بـ”فلتر” مضاد للوهج.

3- عليك بقاعدة (20 ـ 20 ـ 20) ففي كل 20 دقيقة، أبعد نظرك عن الشاشة وأطلق بصرك إلى مكان يبعد عنك 20 قدماً على الأقل، لمدة 20 ثانية.

4- إذا استطعت، أرح عينيك لمدة 15 دقيقة كل ساعتين. 5- تذكّر دائماً أن ترمش برموشك لترطيب سطح العينين.

المصدر: مواقع إخبارية

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