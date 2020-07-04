شركة Honor تطلق هاتفا متوسطا.. إليك مواصفاته

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Honor 30 Lite.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Dimensity 800 من إنتاج Media Tek، بدقة تصنيع 7 نانومتر، و4 أنوية Cortex-A76، و4 أنوية A55، وكرت شاشة Mail-G57 MC4، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Magic UI 3.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وسرعة لمس 180HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما سعة الذاكرة العشوائية فستتراوح ما بين 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، ومنفذ USB، ومنفذ 3.5 للسماعات، وواي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 8 يوليو الجاري بسعر يصل إلى 240 دولارا.

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