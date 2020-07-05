شاومي تطلق تلفازا مميزا بدقة 4K

كشفت شركة شاومي الصينية عن تلفاز جديد بمواصفات مميزة، ودقة 4K أطلقت عليه اسم Xiaomi Mi TV Master.

وستأتي الشاشة الجديدة بحجم 65 بوصة، ومعدل تحديث 120HZ، وسرعة استجابة 1000 شمعة، وزاوية مشاهدة تصل إلى 178 درجة.

وأحاطت الشركة الصينية التلفاز الجديد بإطار بسمك 4.6 ملم، مما جعل الشاشة تغطي 98.9 من الواجهة.

وسيعمل التلفاز الجديد بمعالج Media Tek MT 9650 رباعي النوى، ومعالج رسوميات Mail-G52 MC1.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 32 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على مكبري صوت بقوة 12.5 واط، و2 من مبكرات الصوت بقوة 10 واط، ومكبر صوت بقوة 20 واط، وستدعم هذه المكبرات تقنية Dolby Audio، وDTS Audio.

وأضافت الشركة الصينية لهذا الجهاز 3 منافذ HDMI، ومنفذي USB وسيدعم البلوتوث والواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق تلفازها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1840 دولارا أمريكيا.

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