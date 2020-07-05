كورونا يُهدد بالقضاء على حاستي الشم والتذوق

أظهرت دراسة إيطالية نشرت في مجلة JAMA المختصة في مجال أمراض الأنف، الأذن والحنجرة أن 10% من فاقدي حاستي الشم أو التذوق بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد لا يستعيدونها بعد الشفاء منه.

وشملت الدراسة الجديدة 187 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في إيطاليا، ولم تستدعِ حالتهم نقلهم للمستشفيات.

وأكدت الدراسة حدوث تغير في حاستي الشم أو التذوق لدى 113 شخصا، 55 منهم أكدوا استعادة الحاستين بالكامل، 46 شخصا أكدوا تحسن حالتهم، بينما لم تتحسن حالة 12 شخصا، ولم يستعيدوا الحاسة المفقودة.

وتوصلت الدراسة لنتيجة مفادها استعادة 49% للحاسة المفقودة، وتحسن حالة 40%، وفقدان 11% من الأشخاص لإحدى الحاستين دون استعادتها.

يذكر أن فقدان إحدى حاستي الشم أو التذوق تعد من العلامات التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا.

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