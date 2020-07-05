فوائد نوم الرضيع على بطنه.. وأخطاء عليكم تجنبها

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، وجود فوائد عديدة لنوم الرضيع على بطنه.

وقالت إن النوم بهذه الطريقة يعمل على تدريب العضلات والمهارات الحركية الموجودة لديه، والتي يحتاجها لاحقاً من أجل الجلوس والالتفاف.

ونصحت الرابطة الوالدين بتدريب الرضيع على وضعية النوم هذه من عمر شهر إلى 3 أشهر، لأنه يطور مهارة التحكم بمؤخرة الرقبة في هذا السن.

وأكدت على ضرورة تدريب الطفل على هذه الوضعية بشكل تدريجي، ففي البداية يجب أن تتراوح المدة ما بين 3 إلى 5 دقائق في المرة الواحدة، ومن ثم تتم زيادتها مع السماح له بأخذ هذه الوضعية على سرير نومه.

وقالت الرابطة إن هذا التدريب يجب أن يستمر لمدة ساعة يوميا، وبشرط أن يكون مستيقظاً، وحذرت من تدريبه على هذه الوضعية أثناء النوم، ونصحت بوضعية الاستلقاء على الظهر عند النوم لتجنب الموت المفاجئ.

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