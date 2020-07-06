بالصور – الإصدار الأصغر من ايفون 12 القادم بجانب هواتف الايفون القديمة!

من جديد يتم تسريب صور لنماذج الايفون 12 على الإنترنت وهذه المرة الصور للإصدار الأصغر من بين إصدارات ايفون 12 القادمة بجانب الإصدارات الأقدم من الايفون.

الإصدار الأصغر من ايفون 12 القادم سوف يأتي بشاشة بقياس 5.4 إنش وتقارن الصور المنشورة مؤخراً بين حجمه مقارنة بهاتف ايفون SE القديم وهاتف ايفون 7.

هاتف ايفون 12 بشاشة 5.4 إنش يبدو صغير الحجم وذلك بفضل الحواف النحيفة ووجود النوتش أعلى الشاشة ما يجعله حتى أصغر قليلاً في الأبعاد مقارنة بايفون 7 صاحب الشاشة الأصغر والتصميم التقليدي.

هاتف ايفون 12 سيكون مناسباً لمحبي الهواتف صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها بيد واحدة بسهولة، الهواتف صغيرة الحجم لازالت تتمتع بشعبية كبيرة وذلك من الأسباب التي دفعت ابل لإصدار ايفون SE الجديد إصدار 2020 مؤخراً.

دون الخوض في تفاصيل الأبعاد، يبدو الإصدار الأصغر من ايفون 12 وسطاً بين ايفون SE القديم وايفون 7. التصميم الحديث أعطى مساحة أكبر للشاشة في الجهة الأمامية وأنتج أبعاداً أصغر.

من المتوقع هذا العام أن نرى أيضاً ثلاثة هةاتف ايفون أخرى: اثنان بشاشة 6.1 إنش، وآخر هو الأكبر بشاشة 6.7 إنش. وقد عرضنا صور تلك النماذج من ايفون 12 في مقال سابق.

جميع إصدارات ايفون 12 سوف تأتي بشاشة OLED ودعم شبكات الجيل الخامس 5G إلا أن ابل قد توفر نسخة من الإصدار الأصغر بدون دعم شبكات الجيل الخامس والاكتفاء بدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE في بعض الدول مع خفض السعر قليلاً.