الأولى بالعالم.. نجاح عملية فصل توأمين ملتصقين بالجمجمة

شهد مستشفى أطفال في العاصمة الإيطالية روما، نجاح أول عملية لفصل توأمين ملتصقين بالجمجمة في العالم.

حيث قام الأطباء بفصل رأس الطفلتين إرفينا وبريفينا المولدتين في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2018، واللتين نُقلتا من مستشفى بامبينو جيرو إلى العاصمة الإيطالية روما ضمن إطار البرنامج الخيرية التي يقوم بها المستشفى.

وكانت الطفلتان مصابتين باتحاد القحف النادر الحدوث الذي جعلهما يشتركان في جزء من عظام الجمجمة والجهاز الوريدي الدماغي الذي يسمح بتدفق الدم من الدماغ إلى القلب.

وقال أحد الأطباء المشرفين على العملية إن عملية الفصل أجريت على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى والثانية في مايو ويونيو العام الماضي، وفي 5 يونيو الماضي أجرى الأطباء الجراحة الأخيرة التي استمرت لـ 18 ساعة وتطلبت وجود طاقم طبي مكون من 30 شخصا.

وأكد الأطباء تحسن صحة التوأمين بعد مرور شهر من العملية، وتوقعوا بأن تعيش إرفينا وبريفينا حياة طبيعية.

يذكر أن العالم لم يشهد سوى عمليتين ناجحتين لفصل التوائم القحفية أجريتا في لندن، وكان الالتصاق في الجزء الأعلى من الرأس وليس الأسفل كما في حالة إرفينا وبريفينا.

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