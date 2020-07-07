“خطأ في الطبخ” يودي بحياة بريطانية

فقدت المُسنة البريطانية كارول أولدفيلد البالغة من العمر 74 عاما حياتها بسبب استخدامها لمواد تشحيم عوضا عن زيت الطهي.

حيث وضعت المُسنة بالخطأ زيت 3 ب1 مع رقائق البطاطا داخل الفرن، وذهبت للنوم لتستيقظ بعد ساعتين وتفاجأ بامتلاء منزلها بالدخان الأبيض.

وقامت كارول بالاتصال بالإسعاف والطوارئ الذين حضروا بشكل مباشر إلى منزلها وقاموا بإسعافها حيث تلقت العلاج الملائم.

وبعد مرور يومين على الحادثة تدهورت صحة كارول بشكل سريع لتفارق الحياة بعد معاناتها من التهاب رئوي حاد نتيجة استنشاق دخان زيت مواد التشحيم.

وأكد الأطباء أن فحص الدماغ الذي أجري لكارول عند دخولها للمستشفى أثبت وجود علامات مبكرة للخرف لديها.

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