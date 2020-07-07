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“خطأ في الطبخ” يودي بحياة بريطانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقدت المُسنة البريطانية كارول أولدفيلد البالغة من العمر 74 عاما حياتها بسبب استخدامها لمواد تشحيم عوضا عن زيت الطهي.

حيث وضعت المُسنة بالخطأ زيت 3 ب1 مع رقائق البطاطا داخل الفرن، وذهبت للنوم لتستيقظ بعد ساعتين وتفاجأ بامتلاء منزلها بالدخان الأبيض.

وقامت كارول بالاتصال بالإسعاف والطوارئ الذين حضروا بشكل مباشر إلى منزلها وقاموا بإسعافها حيث تلقت العلاج الملائم.

وبعد مرور يومين على الحادثة تدهورت صحة كارول بشكل سريع لتفارق الحياة بعد معاناتها من التهاب رئوي حاد نتيجة استنشاق دخان زيت مواد التشحيم.

وأكد الأطباء أن فحص الدماغ الذي أجري لكارول عند دخولها للمستشفى أثبت وجود علامات مبكرة للخرف لديها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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