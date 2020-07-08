متى تكون الكمامة فعالة للوقاية من كورونا؟

يقول الخبراء في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض إن الأقنعة غير مفيدة إذا لم ترتديها بشكل صحيح.

وبناءً على توجيهات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية أوردها موقع CNN الأميركي فإن هناك طرقا صحيحة لوضع الأقنعة فوق الوجه

فلا تكون الأقنعة فعالة إلا إذا كانت تغطي الفم والأنف والذقن.

وحذر الخبراء من إغراء إزالة القناع للحظة، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعريض الأصابع والوجه للفيروس الذي يحاول الجميع تجنبه، مؤكدين على ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة لغسل اليدين مع مراعاة بعض النقاط ليكون ارتداء الكمامة فعالا أبرزها.

– ضرورة ارتداء أقنعة الوجه النظيفة فقط؛ لإن إعادة ارتداء القناع نفسه يمكن أن يعرض الشخص للملوثات.

– يجب أن تكون الكمامة ملائمة بشكل مريح على جانبي الوجه دون أن تكون ضيقة للغاية بحيث يصعب التنفس من خلالها.

– في حال احتواء الكمامة على جانب سلكي لتتبع بروز الأنف اضغط عليه لأسفل على أنفك لراحة أكثر، وتأكد من تغطية أنفك وفمك وذقنك.

– إذا كانت الكمامة تحتوي على ثنيات، فيجب فتحها لأسفل، مع سحب القناع لأعلى حتى يغطي أنفك، ثم يشد للأسفل حتى يغطي الفم.

– بعد ارتداء القناع، لا تلمسه مرة أخرى حتى يحين وقت خلعه.

كما حذر العلماء من أخطاء ثلاثة شائعة عند ارتداء الكمامات وهي:

1. أن تكون فضفاضة للغاية:

إذا كان القناع الخاص بك يحتوي على فتحات كبيرة حول أنفك وفمك وجوانب وجهك، فلا يمكن أن يحميك بشكل فعال من الفيروسات التي يمكن أن تنزلق من خلال تلك الشقوق ويجب أن يتناسب القناع بشكل مريح مع وجهك.

2. لا تنس أنفك:

يحتاج أنفك إلى البقاء داخل قناعك – الفيروس يدخل من الجهاز التنفسي وينتقل عبر الهواء، ويمكنك استنشاقه.

3. لا تعيد استخدام القناع ولاتلمسه:

لا يجب خلع القناع الخاص بك لتستريح منه عندما تكون في مكان عام، قد تشعر بالضيق منه وقد يرفع حرارة الوجه، ولكن من الممكن أيضًا أن تلوث فمك أو وجهك بأي جراثيم تمسك بها قناعك.

وأوضح العلماء خطوات محددة لخلع القناع الخاص بك بشكل صحيح، إذ لا بد من خلع القناع عن طريق حلقات الأذن، واحرص على ألا تلمس الجزء الأمامي من قناعك – فقد يكون ملوثًا، مع التأكد من إبقاء القناع بعيدًا عن وجهك أثناء إزالته.

وإذا لم تغسل القناع فورًا بعد استخدامه، فضعه في كيس بلاستيكي نظيف قابل للإغلاق، مع ضرورة التقاطه من خلال حلقات الأذن لوضعه داخل الكيس، ويخزن الكيس في مكان بارد ونظيف.

واحرص دائما على غسل يديك فورًا بعد إزالة القناع، واغسل يديك أثناء ارتدائه أيضًا، وتذكر ضرورة غسل يديك جيدا بالكامل عندما تكون في الخارج وعندما تعود، لتضعف فرص بقاء الفيروس معك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية