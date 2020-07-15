تجهيز عيادة للطوارئ في كعام بعد إعلانها موبوءة بكورونا

قال مدير إدارة الخدمات الصحية بزليتن أسامة قنونو، الأربعاء، إن الإدارة جهزت عيادة للطوارئ بمنطقة كعام “الموبوءة” بفيروس كورونا؛ لعدم وجود مركز صحي بها.

وأضاف قنونو، وفق المكتب الإعلامي للبلدية، أن الهدف من تجهيز هذه العيادة هو تقديم خدمات صحية تتمثل في الإسعافات والمستلزمات الطبية وأدوية السكر، وأن العيادة زُوّدت بسيارة إسعاف لمتابعة الحالات المصابة بأمراض مزمنة.

يشار إلى أن “الناطق الإعلامي باسم لجنة إدارة الأزمة لجائحة كورونا ببلدية زليتن” عادل قمو قال، الاثنين الماضي في تصريح للرائد، إن أهالي كعام كوّنوا لجنة تتولى توفير احتياجات المنطقة بالتواصل مع لجنة زليتن، بعد إعلان كعام موبوءة.

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