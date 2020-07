لاستهزائها بـ«القرآن».. السجن 6 أشهر لمدونة تونسية

أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، حكماً يقضي بالسجن 6 أشهر للمدونة آمنة الشرقي، التي شاركت في نشر نص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسيء للإسلام.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محسن الدالي قوله، في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “صدر اليوم الحكم في حق آمنة الشرقي بستة أشهر سجنا بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان وكذلك بغرامة مالية بألفي دينار (حوالى 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر الدينية”.

جاء ذلك بعد أن ندد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به الشرقي ووصفوه بالعمل “التحريضي” و”غير المحترم”، فيما دافع عنها آخرون واعتبروا أن التحقيق معها اعتداء على حرية التعبير، حسب زعمهم.

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وقف ملاحقة المدونة آمنة الشرقي التي شاركت في نشر نص ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي مسيء للإسلام ورأت في ذلك تقويضا لحرية التعبير في الديمقراطية الناشئة، بحسب المنظمة.

وقرر القضاء التونسي، مطلع مايو ملاحقة الشرقي بعدما تداولت على الإنترنت نصا فيه محاكاة ساخرة من القرآن بتهمة “المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف.

وكانت الطالبة البالغة من العمر 26 عاما قد شاركت في نشر نص ساخر بعنوان “سورة كورونا” وتمت دعوتها إثر ذلك من قِبل الشرطة في العاصمة تونس للتحقيق، وقد قرر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة “المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”.

وتتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها”.

