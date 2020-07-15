علماء يكتشفون جريمة قتل حدثت قبل 2000 عام

شهدت مزرعة ويلويك الواقعة في مدينة ويندوفر بمقاطعة باكينغهامشير اكتشاف جريمة قتل وقعت قبل حوالي 2000 عام.

حيث عثر علماء الآثار على هيكل عظمي لرجل مدفون على بطنه ويداه مقيدتان، وقالوا إنه كان ضحية جريمة قتل غامضة.

وقال علماء الآثار إن عمر الضحية غير محدد بدقة، ولكن الرفات تشير إلى أنها مدفونة منذ لا يقل عن 2000 عام.

وقالوا إن طريقة دفنه تدل على تعرضه للقتل، لأن من غير المنطقي أن يدفن الشخص ويداه مقيدتان ووجه للأسفل.

وأكد العلماء استمرارهم بإجراء الأبحاث والدراسات حول الهيكل العظمي المكتشف لكي يقوموا بفك طلاسم هذه الجريمة الغامضة التي وقعت منذ مدة طويلة.

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