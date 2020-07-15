اكتشاف يُقرّب العلماء من دواء مضاد لكورونا

نشرت مجلة “ساينس” في عددها الصادر يوم 13 يوليو الجاري، دراسة جديدة قام بها علماء من معهد “سكريبس ريسيرش” الأمريكي اكتشفوا خلالها جسماً مضاداً في دماء الأصحاء فعّال ضد كورونا.

وراجع العلماء خلال الدراسات بيانات 300 من الأجسام المضادة لكورونا التي عثر عليها عند مرضى كورونا.

وقالوا إن الأجسام المضادة الموجودة في دماء المرضى المتعافين والتي تحمل اسم IGHV3-53 تعمل على تحييد الفيروس ومقاومته، وأن هذه الأجسام موجودة في دماء الأصحاء بأعداد قليلة.

وقال أحد العلماء المشاركين في الدراسة إنهم عزلوا الأجسام المضادة بشكل متكرر باستخدام التصوير بالبلورات بالأشعة السينية، ليفهموا الأساس الهيكلي لتفاعله مع الفيروس.

وأكد العالم ذاته أن معرفة التركيب الذري الناتج عن هذا التفاعل سيساعدهم على إيجاد عقار مناسب لفيروس كورونا.

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