نصائح ذهبية لتجنيب الأطفال مرض “النكاف”

أكدت مؤسسة صحة الطفل الألمانية عدم اقتصار الإصابة بمرض النكاف على الأطفال فقط، وقالت إن المرض قد يصيب البالغين أيضا.

وأضافت المؤسسة أن المرض ينتقل عن طريق العدوى من شخص لآخر، ويؤدي لحدوث التهاب وتورم في الغدد اللعابية وخاصة النكافية.

وحددت المؤسسة علامات هذا المرض بصداع شديد، والتهاب في الكلى والبنكرياس والدماغ.

وقالت المؤسسة إن المرض قد يتطور في بعض الحالات ويسبب أضرارا دائمة في السمع، والتهاباً في الخصيتين أو المبايض.

وللوقاية من هذا المرض أوصت المؤسسة بتطعيم الطفل مرتين بين شهري 11 و14 من عمر الطفل، بحيث يكون التطعيم الأول ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، في حين يعطى التطعيم الثاني بعد شهر من التطعيم الأول ويكون ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية أيضا.

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