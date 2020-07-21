رسميًا – الكشف عن هاتف ون بلس نورد المنتظر بمواصفات خارقة وسعر $350

اليوم وبعد سيل من التسريبات وخلال مؤتمرها الأول من نوعه والذي تم بثّه بتقنية الواقع المعزز أعلنت العملاقة ون بلس عن هاتفها المنتظر ون بلس نورد، وهو الذي وبدون شك يُعتبر أقوى هاتف في فئته السعرية وذلك من نواحي عديدة ومختلفة! وخلال هذا المقال سنعرض عليكم كافة المعلومات التي قد تحتاجون معرفتها عن الهاتف الجديد..

مواصفات هاتف ون بلس نورد: هل هو هاتف متوسط؟

ون بلس نورد يصنّف بأنه هاتف متوسط وهو فعليًا الهاتف المتوسط الأول من الشركة منذ خمس سنوات، لكن بالنظر لمواصفاته ستجد أنه رائد من جميع النواحي ولا يكسر هذه القاعدة سوى اعتماده على معالج سنابدراجون 765G، إلا أن هذا المعالج يقدم أداء ممتاز ويدعم شبكات الجيل الخامس بشكل مدمج.

الشاشة والكاميرا الأماية في OnePlus Nord

الهاتف يقدّم تصميم مميز وخامات تصنيع ممتازة بالرغم من أنه يتشابه قليلًا مع هواتف ريلمي خصوصًا ريلمي X3 لكن هذا من حيث الشكل فقط، الهاتف يقدّم شاشة بقياس 6.44 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي من نوع Fluid AMOLED بتردد 90 هيرتز وحساسية لمس 180 هيرتز! الهاتف أيضًا مغطى بطبقة حماية جوريلا جلاس 5 ويدعم ألوان sRGB، بالإضافة لذلك فهو يدعم مستشعر البصمة بشكل مدمج داخل الشاشة.

الكاميرا الأمامية هنا ثنائية بدقة 32 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية من نوع IMX616 من سوني وهو مستشعر ممتاز، هذا بالإضافة لمستشعر واسع جدًا بزاوية 105 درجة للكاميرا الأمامية الثانية، وهي التي ستكون قادرة على التقاط صور واسعة ممتازة.

المواصفات الداخلية لهاتف ون بلس نورد

الهاتف يقدّم معالج سنابدراجون 765G كما أسلفنا الذكر مع دعم شبكات الجيل الخامس بمودم X52 مدمج في نفس المعالج، من حيث الذواكر لدينا ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 265 جيجابايت من الذاكرة التحزينية من نوع UFS 2.1، وبالرغم من أنها ذواكر غير رائدة إلا أنها كافية جدًا لهاتف في هذا السعر.

الهاتف يعمل مع أندرويد 10 بالطبع بواجهة OxygenOS 10.5 وهو الإصدار الأحدث، كذلك فهو يعتمد على عدد كبير من تطبيقات جوجل بشكل مدمج.

الكاميرا الخلفية والبطارية

الهاتف يقدم كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي وهو أيضًا من سوني IMX586، إضافة إلى ذلك فالهاتف يقدم تقنيات التثبيت البصري والرقمي لنفس العدسة، أضف إلى ذلك قدرة الهاتف على تصوير الفيديو بدقة 4K وتصوير الفيديو البطئ Slow-motion بما يصل إلى 240 إطار!

العدسة الثانية تأتي من نوع ألتراوايد بدقة 8 ميجابيكسل، في مقابل 5 ميجابيكسل لعدسة العمق و2 ميجابيكسل لعدسة الماكرو والتي تتسخدم للتقريب.

أخيرًا، البطارية في ون بلس نورد بسعة 4,115mAh داعمة للشحن السريع بقدرة 30 وات بتقنية Warp Charge، وحسبما أكدت ون بلس فالهاتف سيشحن من 0% إلى 70% خلال نصف ساعة فقط، الهاتف لا يدعم معيار رسمي لمقاومة المياه والغبار لكنه سيتحمل المياه لمدة 30 ثانية دون أن يتضرر.

الأبعاد 158.3 x 73.3 x 8.2mm الوزن 184 جرام الشاشة 6.44-inch Full-HD+

Fluid AMOLED

90Hz refresh rate

2400 x 1080 pixels الشريحة Snapdragon 765G الذاكرة العشوائية

6GB/ 8GB/ 12GB LPDDR4x الذاكرة التخزينية

64GB/ 128GB/ 256GB UFS2.1 نظام التشغيل

Android 10-based OxygenOS 10.5 الكاميرات الأمامية

32MP Sony IMX616

8MP ultra-wide (105-degree) الكاميرات الخلفية

48MP (f/1.75) Sony IMX586

8MP ultra-wide (119-degree)

2MP macro

5MP depth

Dual-LED flash مقاومة المياه والغبار

لا منفذ سماعات 3.5مم لا سعة البطارية

4,115mAh قدرة الشحن السريع Warp Charge 30T تقنيات الإتصال

Bluetooth 5.1

WiFi 802.11ac

NFC, GPS, NavIC,

GLONASS, Beidou, Galileo الألوان الرمادي والأزرق

سعر هاتف ون بلس نورد

الهاتف قادم رسميًا في بدايات شهر أغسطس لكن فقط للسوقين الهندي والإنجليزي، هذا بينما سيتوفر الهاتف عالميًا في وقت لاحق، أما وعن الأسعار فهي كالتالي بالتحويل من السعر الهندي وقد تزيد قليلًا عند التوفر العالمي: