اختفاء فتاة في ظروف غامضة

اختفت طالبة ثانوية في إقليم الفقيه بن صالح في المغرب في ظروف غامضة، بعد خروجها من مدرستها.

ونقل موقع ”هسبرس“ المحلي، خبر الفتاة التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية اختفت منذ 18 يوما فور خروجها من تأدية امتحان في المدرسة.

وقالت والدت الفتاة ” إنه تم البحث عنها بشكل مكثف من قبلهم وقبل أقاربهم دون جدوى، واكدت أن ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عاما، كانت متفوقة وتعيش ظروفا عادية، ولم يسبق أن اشتكت من أي ضغوطات،

وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية عقب عثور الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين على طالبة مدرسة تبلغ 18 عاما، اختفت في ظروف غامضة، وهي مكبلة ومجردة من ملابسها، وتنزف من أنحاء مختلفة من جسدها، بعد جرحها بآلة حادة.

