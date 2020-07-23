فيسبوك ماسنجر يضيف ميزة القفل ببصمة الإصبع أو الوجه App Lock – وإليك الطريقة!

ميزة قفل التطبيق App Lock موجودة بالفعل في تطبيق واتس اب وتليجرام وهي الآن تشق طريقها إلى فيسبوك ماسنجر من أجل حماية الرسائل من المتطفلين، وقد تم إضافة تلك الميزة في آخر تحديث للتطبيق على iOS للايفون والايباد وسوف تتاح لاحقاً للأندرويد.

ميزة القفل App Lock في فيسبوك ماسنجر

ميزة قفل تطبيق فيسبوك ماسنجر App Lock الجديدة تضيف جداراً إضافياً من الأمان والخصوصية إلى رسائلك، بهذه الميزة يمكن قفل التطبيق ومنع الوصول إلى الرسائل أو استخدام أي من خياراته إلا بعد تأكيد الهوية باستعمال بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.

يمكن تفعيل هذا الخيار عبر الذهاب إلى الإعدادات عبر الضغط على صورتك الشخصية بالتطبيق ثم الضغط على خيار الخصوصية Privacy بعدها اضغط على خيار قفل التطبيق App Lock للتفعيل. بهذا سوف يطلب فيسبوك ماسنجر تأكيد الهوية عند محاولة فتح التطبيق، وبالإمكان تحديد الوقت الفاصل بين قفل التطبيق وإعادة فتحه مع طلب تأكيد الهوية مرة أخرى كما هو موضح بالصورة.

نلاحظ كذلك قسم الخصوصية الجديد Privacy في إعدادات التطبيق والذي يضم خيارات أخرى مثل التحكم بمن يستطيع إرسال الرسائل إليك، والمحادثات السرية، والأشخاص المحظورين، والتحكم بخصوصية القصص Stories الخاصة بك وجمهورها، وغير ذلك. هذا القسم متاح في التحديث الجديد على iOS والأندرويد.

نعود من جديد لنؤكد أن خيار قفل التطبيق App Lock في فيسبوك ماسنجر متاح حالياً فقط على الايفون والايباد، وقد وعد فيسبوك بتوفيره على منصة الأندرويد قريباً.