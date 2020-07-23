جديد لينوفو.. هاتف يُلبي رغبات محبي الألعاب

كشفت شركة لينوفو الصينية عن هاتف جديد مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Lenovo Legion Duel.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865+ الذي يعد أحدث معالجات كوالكوم، وبنظام تشغيل Android 10، وواجهة Legion OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.65 بوصة ودقة عرض Full HD+، وبمعدل تحديث 144HZ، وبسرعة استجابة 240HZ.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطاريتين بسعة 2500 ميلي أمبير لكل واحدة، مما يجعل سعة البطارية تصل ل5000 ميلي أمبير، وستدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 90 واط، كما سيحتوي على منفذين USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في 5 أغسطس القادم بسعر يتراوح ما بين 500 و857 دولار أمريكي.

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