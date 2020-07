محكمة ألمانية تُدين «مجرم نازي» بقتل الآلاف

لا وجود للجريمة الكاملة.. فبعد 76 عاما من مساعدته على القتل في آلاف الحالات، نال حارس سابق بقوات الحماية النازية عمره 93 عاما عقابا في محاكمة بمدينة “هامبورغ “ويمكن أن تكون آخر المحاكمات في ألمانيا لمجرمي العهد النازي.

ونقلت شبكة “DW” الألمانية عن المحكمة الإقليمية في مدينة “هامبورغ” بشمال ألمانيا، أن حارس سابق تابع لقوات الحماية النازية الخاصة (إس إس) في معسكر الاعتقال “شتوتهوف ” النازي حكم بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.

وأدانت المحكمة المتهم “برونو د.” البالغ من العمر 93 عاما بمساعدته على القتل في 5232 حالة وكذلك بتهمة المساعدة في الشروع في القتل في المعسكر السابق بالقرب من مدينة “دانزيغ” التي تقع اليوم داخل بولندا.

وقد انضم للمحاكمة 40 من الناجين وأقارب المتوفين؛ كمدعين بالحق المدني، ولا تتعلق مشاركتهم في القضية بالانتقام من الحارس، حسبما قال وكيلهم.

وقد استمرت جلسات محاكمة الحارس النازي السابق تسعة أشهر ومن الطريف أنها عقدت بإحدى محاكم الأحداث؛ لأن الرجل كان يبلغ 17 عاما فقط عند دخوله الخدمة، التي استمرت عاما واحدا كحارس في معسكر الاعتقال “شتوتهوف”،

ولا تسقط الدعوة الجنائية في قضايا القتل في ألمانيا بالتقدم في العمر، ومنذ محاكمة “جون ديميانيوك” الحارس السابق في معسكر الإبادة لم تعد هناك حاجة لإثبات أدلة معينة من أجل الإدانة، إذا يكفي للحكم على المتهم أن يكون قد عمل كحارس سابق في أحد معسكرات الاعتقال، وهو ما انطبق هذه المرة على “برونو د” وقال وكيل النيابة لارس مانكه: إن “قضية برونو د. هي نموذج للمساعدة على القتل”.

وفي آخر كلماته أمام هيئة المحكمة قدم الحارس النازي السابق اعتذارا عما جرى وقال: “أود اليوم أن أعتذر لجميع الذين عانوا من هذا الجنون. يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدا”.

وصحيح أن هناك محاكمات أخرى ضد الجناة النازيين، لكن عمر المتهمين يدعو إلى الاستنتاج أن الحكم على “برونو د.” ربما يكون آخر حكم تصدره محكمة ألمانية ضد مجرم نازي.

فبعد ثلاثة شهور من بدأ محاكمة “برونو د.”، تم الإعلان في شهر فبراير/ شباط عن عدم قدرة حارس أمن سابق في شتوتهوف، هو “يوهان ر.”، البالغ من العمر 95 عاما، على الخضوع للمحاكمة. وكان قدم تم قبل ذلك إنهاء محاكمة طبيب معسكر أوشفيتز، “هوبرت ز.”، في نويبراندنبورغ في عام 2017 بعد أن تم تشخيص إصابة الرجل صاحب الـ 96 عاما بمرض الخرف.

