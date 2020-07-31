واتس اب – ميزة كتم المحادثات للأبد قادمة في الطريق!

عرفنا أن واتس اب يختبر الآن ميزة استخدام الحساب الواحد على أكثر من جهاز في آن واحد، وهناك ميزة أخرى قادمة في الطريق تتيح للمستخدم كتم الإشعارات الآتية من محادثة أو مجموعة بعينها إلى الأبد!

حالياً يتيح واتس للمستخدم كتم ( إلغاء ) الإشعارات لمدد زمنية مختلفة: ثمانِ ساعات، أسبوع، عام. بعد انتهاء المدة تعود الإشعارات للعمل مجدداً من تلقاء نفسها.

أحياناً يضطر المستخدم إلى كتم الإشعارات تقليلاً للإزعاج عند توالي رسائل من جهة اتصال بعينها، أو في مجموعة دردشة.

مطورو فيسبوك رأوا أن مدة عام – المدة القصوى لكتم الإشعارات الآن – ليست كافية وأن عليهم زيادة تلك المدة لتصبح إلى الأبد بشكل دائم Always عوضاً عن خيار عام كامل.

عند تفعيل هذا الخيار لن يقوم تطبيق واتس اب بإرسال أية إشعارات لمحادثة أو مجموعة دردشة أبداً إلا إذا قرر المستخدم ألغاء هذا الخيار عنها.

حالياً يتم اختبار هذه الميزة في النسخة التجريبية من تطبيق واتس اب، وسوف يتم إطلاقها لاحقاً لكافة المستخدمين.

في آخر تحديث لتطبيق واتس اب، تم إضافة ميزة إضافة ومشاركة جهات الاتصال عبر كود القراءة السريع QR Code بالإضافة إلى ميزة الملصقات المتحركة.