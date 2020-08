يتلقى اليابانيون والأمريكيون والكنديون طرودا غامضة من الصين ما السر وراء ذلك؟

طرودا غريبة من الصين تحتوي على بذور نباتات من مرسلين مجهولين تلقاها اليابانيون، حسبما نقلت قناة”NHK” اليابانية، عن إدارة الحجر الصحي في يوكوهاما في 1 أغسطس.

في أواخر يوليو ، تلقى أحد سكان ولاية” كاناغاوا “طردا يحتوي على جزيئات تشبه بذور النبات يبلغ حجمها حوالي 2 مم. يبدو من الملصق أن الطرد وصل من الصين. ومع ذلك، هو لم يشتري أي شيء من هناك.

وبحسب مانقلت وكالة” سبوتنيك “للأنباء عن قناة “NHK” اليابانية، بدأ اليابانيون من مناطق أخرى من البلاد في تلقي طرود مماثلة من نهاية يوليو. يتم إرسالها جميعها من الخارج، وليس عليها ختم يؤكد فحصها من قبل خدمة الحجر الصحي. ويقول التقرير إن سكان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا تلقوا مثل هذه الطرود.

ونصح مسؤولو الحجر الصحي اليابانيون بعدم زراعة البذور المشبوهة.

تم وضع علامة البريد الصيني على الطرود، وعناوين الإرسال المحددة هي أيضا صينية، لكن وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية تنفي أي صلة بين بلدها والبريد الغامض.

في وقت سابق، في 27 يوليو ، أفادت التقارير أن وزارة الزراعة الأمريكية فرجينيا حثت على عدم زراعة البذور من الطرود المجهولة التي حصل عليها السكان من الصين، وكذلك إبلاغ السلطات المحلية عن استلام مثل هذه الطرود.

