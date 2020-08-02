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بريطانيتان تجوبان العالم على دراجة وتدخلان موسوعة غينيس

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت البريطانيتان كات ديكسون وراز مارسدن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما تمكنتا من القيام برحلة حول العالم على دراجة هوائية.

وبدأت البريطانيتان اللتان تجاوزتا ال50 عاما رحلتهما من أوكسفورد في 29 يونيو 2019، ودأبتا على قطع 50 إلى 60 كيلو متر يوميا.

وزارتا خلال هذه الرحلة دول عديدة منها إيطاليا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، واليونان، وتركيا، وجورجيا، وسنغافورة، وماليزيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمغرب، وإسبانيا، وجبل طارق، وقامتا خلالها بجمع أكثر من 50 ألف يورو ستتبرعان بها للجمعيات الخيرية.

واستغرقت رحلة السيدتان البريطانيتان 263 يوما لتحطمان بذلك الرقم القياسي لأكبر مسافة مقطوعة على دراجة هوائية والذي سجل في 281 يوما.

يذكر أن موسوعة غينيس كشفت عن هذا الإنجاز ضمن حملة اكتشف عالمك التي ستطرحها في 18 نوفمبر القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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