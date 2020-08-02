إدريس إلبا سيلعب دور راعي بقر بفيلم Concrete Cowboy

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية بدء الفنان البريطاني إدريس إلبا بتصوير فيلمه الجديد Concrete Cowboy.

ونشرت الصحيفة البريطانية مجموعة من الصور يظهر من خلالها الفنان البريطاني مرتديا زي راعي البقر، مؤكدة أن عمليات التصوير تتم في مدينة فيلادلفيا الأمريكية لأن الفيلم مستوحى من رواية شعبية عرفتها المدينة قبل 100 عام باسم Fletcher Street Stables، تتحدث عن عادات رعاة البقر من أصحاب البشرة السمراء.

ويروي الفيلم قصة الفتى كليب البالغ من العمر 15 عاما الذي يضطر للعيش والده راعي البقر بعد أن عاش بعيدا عنه طوال حياته، ليتعرف بعد ذلك على حياة رعاة البقر وعاداتهم، وثقافتهم.

وتم اقتباس فيلم Concrete Cowboy من رواية Ghetto للكاتب Greg Neri، وسيكون من بطولة إدريس إلبا، والممثل الشاب كليب ماكلوجلين، وإخراج ريكي ستاب، ومن المقرر طرحه في سبتمبر القادم.

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