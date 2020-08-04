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صدمة في ماليزيا.. العثور على بقايا طفل بجوف تمساح

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق الإنقاذ الماليزية من العثور على بقايا الطفل ريكي جانيا الذي فُقد يوم الـ 26 من يوليو الماضي أثناء بحثه عن القواقع قرب نهر بمنطقة تانغوغ مانيس في ماليزيا.

وأكد مصدر محلي أن فرق الإنقاذ عثرت على بقايا الطفل في بطن تمساح يبلغ طوله 4.5 متر كان موجودا على بُعد 3 كيلو مترات من مكان وقوع الحادث.

وقالت إن ابن عم الطفل أبلغ عن مشاهدته للتمساح وهو يسحب ريكي إلى المياه ليقوم بافتراسه، ووصف لهم التمساح بشكل دقيق وهذا ما ساعدهم على اصطياده يوم 31 يوليو الماضي باستخدام الدجاج كطعم للإمساك به.

وبعد الإمساك بالتمساح قاموا بقتله وفتح بطنه ليعثروا في معدته على بقايا ملابس ريكي، وأجزاء من جسمه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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