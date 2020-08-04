صدمة في ماليزيا.. العثور على بقايا طفل بجوف تمساح

تمكنت فرق الإنقاذ الماليزية من العثور على بقايا الطفل ريكي جانيا الذي فُقد يوم الـ 26 من يوليو الماضي أثناء بحثه عن القواقع قرب نهر بمنطقة تانغوغ مانيس في ماليزيا.

وأكد مصدر محلي أن فرق الإنقاذ عثرت على بقايا الطفل في بطن تمساح يبلغ طوله 4.5 متر كان موجودا على بُعد 3 كيلو مترات من مكان وقوع الحادث.

وقالت إن ابن عم الطفل أبلغ عن مشاهدته للتمساح وهو يسحب ريكي إلى المياه ليقوم بافتراسه، ووصف لهم التمساح بشكل دقيق وهذا ما ساعدهم على اصطياده يوم 31 يوليو الماضي باستخدام الدجاج كطعم للإمساك به.

وبعد الإمساك بالتمساح قاموا بقتله وفتح بطنه ليعثروا في معدته على بقايا ملابس ريكي، وأجزاء من جسمه.

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