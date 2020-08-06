رسميًا – الكشف عن جالكسي نوت 20 و نوت 20 ألترا وإليك المواصفات، المميزات، العيوب والأسعار

عقدت سامسونج مؤتمرها المنتظر Galaxy Unpacked والذي لخّصناه لكم منذ قليل، وأهم العناوين كعادة كل عام ضمن المؤتمر هي سلسلة هواتف جالكسي نوت 20 الرائدة، وهذا العام لدينا هاتفين وهم نوت 20 العادي ونوت 20 ألترا الرائد، والفروقات بينهم حقًا واسعة هذا العام.

جالكسي نوت 20 – المواصفات، المميزات والعيوب

كما ذكرت التسريبات السابقة، جالكسي نوت 20 العادي يفتقر لعدد كبير من المميزات ويعاني من عدد كبير من العيوب، أبرز هذه العيوب هي الشاشة! الشاشة هنا بتردد 60 هيرتز التقليدي، بدقة FHD+ فقط وبدون إنحناءات كالعادة! ولعل هذه الشاشة هي أضعف شاشة في تاريخ هواتف نوت منذ سنوات طويلة.

لعلّك تظنّ الآن أن سامسونج قد فعلت هذا لاستبدال هاتف نوت 20 لايت وجعل هذا الهاتف في فئة سعرية منخفضة، لكن في الواقع هاتف جالكسي نوت 20 يأتي ضمن فئة الألف دولار أمريكي!

إلى جانب ما سبق، الهاتف يدعم قلم S-Pen بكامل مميزاته الجديدة بما في ذلك الإيماءات والتحكُّم عن بعد كما يأتي بإصدار داعم لشبكات الجيل الخامس، وشاشة نوت 20 العادي تأتي بقياس 6.7 بوصة وهو قياس ممتاز.

لدينا هنا جسم من البلاستيك أو كما تصفه سامسونج “جلاستيك” وصحيح أنه بلاستيكي إلا أن ملمسه مميز وقادر على التحمل، كما أن الهاتف سيتوفر بالألوان الرمادي، الأخضر والبرونزي الجديد.

الكاميرا في جالكسي نوت 20 ثلاثية العدسات بدقة 12 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، 64 ميجابيكسل لعدسة التيليفوتو و12 ميجابيكسل للعدسة الواسعة، والكاميرا الأمامية هنا بدقة 10 ميجابيكسل. الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 865 بلس الجديد مع ما يصل إلى 8/265 جيجابايت من الذواكر الداخلية الرائدة.

جالكسي نوت 20 – المواصفات، المميزات والعيوب

في حين أن جالكسي نوت 20 العادي يبدأ سعره عند 999 دولار أمريكي سيبدأ سعر جالكسي نوت 20 ألترا عند 1299 دولار أمريكي، وهي أسعار بالطبع فلكيّة، لكن الأمور منطقيّة قليلًا في جالكسي نوت 20 ألترا، هذا حيث أنه يأتي بشاشة بقياس 6.9 بوصة بدقة QHD وهي التي ستدعم تردد 120 هيرتز.

إضافة إلى ذلك، الهاتف سيقدّم أيضًا معالجات سنابدراجون 865+ وإكسيوس 990 حسب الأسواق، إلى جانب ما يصل إلى 12/265 جيجابايت من الذاوكر العشوائية، والكاميرا هنا أيضًا متفوقة، حيث لدينا مستشعر الـ108 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية ومستشعرات بدقة 12 ميجابيكسل للكاميرا الواسعة وكاميرا التقريب.

أخيرًا لدينا البطارية، وهي بسعة 4,500mAh وأنا لازلت معترضًا على أنها تقبل الشحن السريع فقط بقدرة 25 وات! في وقت أصبحنا في نرى شحن سريع بقدرات تصل إلى 100 و125 وات! لكن على كل حال يظهر لنا أن سامسونج قد بدأت في اتخاذ طريق غير موفّق في التسعير.

الهاتف بالطبع يقدّم S-Pen بأحدث إصداراته، كما أنه سيستفيد من تقنيات ومميزات عديدة أتت نتاجًا لشراكات وتعاونات بين سامسونج وشركات أخرى مثل جوجل ومايكروسوفت وهي أمور سنوضحها لكم لاحقًا بشكل مفصّل.