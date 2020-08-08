HTC تطلق هاتفا ببطارية قوية وسعر رخيص

كشفت شركة HTC عن هاتف اقتصادي حمل اسم HTC Wildfire E2 ستطلقه حاليا في الأسواق الروسية فقط.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت HTC الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.22 بوصة بدقة عرض 720*1560 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومستشعر للبصمات، وواي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن شركة HTC ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الروسية بسعر 120 دولارا أمريكيا فقط.

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