فيديو.. إعصار وهطول ثلج بحجم كرة الغولف

ظهر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تداوله نشطاء، لإعصار بالقرب من مقاطعة “فيردس” بكندا، والذي وصفته الحكومة بالخطير وحذرت منه.

والذي قام بتصويره، “آرون جايجك” المعروف بمطاردته للعواصف لتصويرها، والذي تمكن من تصوير الإعصار لحظة لمسه للأرض.

ويظهر المقطع المصور “جايجك” وخلفه الإعصار المدمر، الذي حذرت الحكومةالكندية من إحتمالية هطول ثلوج بحجم كرة غولف.

وجاء في بيان الحكومة “إن هذا خطير ويهدد الحياة على الأرجح. احتموا فورا إن اقترب منكم الطقس المنذر بأذى. وإن سمحتم صوتا عالياً أو رأيتم قمع الإعصار، أو المخلفات تتحرك حركة دوامية على الأرض، أو تطير في الهواء، أو أي علامة أخرى على الخطر، احتموا بالسواتر فورا”، وذلك بحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء الفيديو عن موقع rawstory.

Incredible tornado south of Virden, MB #mbstorm @MyRadarWX @MisheylaIwasiuk pic.twitter.com/X9gMUO60vT — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) August 8, 2020

