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فيديو.. إعصار وهطول ثلج بحجم كرة الغولف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ظهر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي تداوله نشطاء، لإعصار بالقرب من مقاطعة “فيردس” بكندا، والذي وصفته الحكومة بالخطير وحذرت منه.

والذي قام بتصويره، “آرون جايجك” المعروف بمطاردته للعواصف لتصويرها، والذي تمكن من تصوير الإعصار لحظة لمسه للأرض.

ويظهر المقطع المصور “جايجك” وخلفه الإعصار المدمر، الذي حذرت الحكومةالكندية من إحتمالية هطول ثلوج بحجم كرة غولف.

وجاء في بيان الحكومة “إن هذا خطير ويهدد الحياة على الأرجح. احتموا فورا إن اقترب منكم الطقس المنذر بأذى. وإن سمحتم صوتا عالياً أو رأيتم قمع الإعصار، أو المخلفات تتحرك حركة دوامية على الأرض، أو تطير في الهواء، أو أي علامة أخرى على الخطر، احتموا بالسواتر فورا”، وذلك بحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء الفيديو عن موقع rawstory.

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  • هذه الظروف الجوية القاسية لها علاقة بالزيادة الهائلة في الأشعة الكونية. سيضرب التدفق الهائل للإشعاع الشمسي الكوني الغلاف المغناطيسي الضعيف في الأيام الثلاثة القادمة (من 9 إلى 11 أغسطس 2020). في الأيام الثلاثة المقبلة ، يمكن كسر معدل الأشعة الكونية الذي تم تسجيلها في 2009-2010 بالقرب من نهاية الحد الأدنى السابق للنشاط الشمسى ، والذي لا يزال المعدل الأعلى منذ بداية عصر الفضاء. سيضرب التدفق الهائل للإشعاع الكوني وايضا الإشعاع الشمسي الشديد الغلاف المغناطيسي لكوكبنا في الأيام الثلاثة المقبلةو في الوقت الراهن الغلاف المغناطيسي ضعيف وستؤدي مثل هذه الأحداث النشطة إلى إجهاد كبير على كل من الغلاف المغناطيسي ولب الكوكب. وسيؤدي ذلك إلى أحداث جوية قاسية و زلازل ضخمة وثورات بركانية متفجرة. إن فرصة أن يشهد الأسبوع القادم أحداثًا جيولوجية ضخمة هي بالفعل كبيرة جدًا.

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