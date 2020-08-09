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ديزني تسعى لضم توم هانكس لنسخة “بينوكيو” الجديدة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى شركة ديزني لضم الممثل الكبير توم هانكس للنسخة الجديدة من فيلم بينوكيو التي سيخرجها روبرت زيميكيس.

وقالت مصادر في شركة ديزني، إن المفاوضات بين ديزني وتوم هانكس في بدايتها، ومن المتوقع أن تكلل بالنجاح لرغبة الممثل بلعب دور النجار جيبيتو، ولعلاقته الطيبة مع مخرج الفيلم، إذ سبق وأن عمل معه في عدة أفلام ناجحة ك Forrest Gump و Cast Away.

وكانت ديزني قد حصلت في العام 2018 على موافقة مبدئية من توم هانكس من أجل المشاركة في الفيلم، لكن المشروع تعرض منذ ذلك الوقت لتغييرات عديدة أهمها تغيير المخرج.

ويأتي هذا الفيلم ليستكمل مشروع ديزني في إعادة أعمالها القديمة بتقنيات جديدة، لينضم بينوكيو لقائمة الأعمال التي تمت إعادتها كعلاء الدين، والأسد الملك، ودمبو.

يذكر أن ديزني قدمت في العام 1940 فيلم الرسوم المتحركة بينوكيو المقتبس عن رواية الكاتب الإيطالي كارلو كولودي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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