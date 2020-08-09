احذروا الإفراط في تناول الفواكه

حذرت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا من الإفراط في تناول الفواكه، وقالت إن الفواكه تحتوي على الكربوهيدرات، والغلوكوز، والفركتوز، وإن تناول كميات كبيرة من الفركتوز قد تؤدي للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأوضحت زهرة بافلوفا أن الفواكه ذات البذور كالتفاح تحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز، وكمية قليلة من الغلوكوز مقارنة بالفواكه ذات النواة كالمشمش التي تحتوي كمية كبيرة من الغلوكوز وكمية قليلة في الفركتوز.

وأضافت أن الكمية الزائدة من الغلوكوز يمكن علاجها عن طريق الأنسولين، في حين تمتص بروتينات الكبد الفركتوز بشكل كامل، وهذا ما يؤدي لإصابة الشخص بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وطلبت الطبيبة الروسية من الناس عدم الإكثار من تناول الفواكه، وعدم جعلها وجبة خفيفة في نظامهم الغذائي.

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