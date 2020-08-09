أم تحفر نفقاً لتحرير ابنها من السجن

لجأت أم أوكرانية لم تكشف هويتها، لحفر نفق بالقرب من سجن ابنها المتهم بجريمة قتل والمحكوم بالمؤبد، كي تساعده على الهرب.

وقعت هذه الحادثة في منطقة سجن زابوريزهيا، حيث قامت الأم باستئجار منزل في المنطقة لتنفيذ خطتها.

وبعد ذلك بدأت بالخروج ليلاً إلى حقل فارغ موجود بالقرب من السجن، لكي تحفر نفقاً باتجاه زنزانة ابنها، قبل أن تعود لتقضي بقية يومها في المنزل كي لا تثير الشبهات.

واستخدمت الأم البالغة من العمر 51 عاما، أدوات بدائية لحفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 10 أمتار، وكانت على وشك الوصول إلى السجن قبل أن يتم اكتشاف أمرها واعتقالها.

ولم تفصح الشرطة الأوكرانية عن كيفية اكتشاف النفق، لكنها أكدت عثورها على الأدوات المستخدمة في الحفر في منزل الأم. من جانبها بررت الأم سبب حفرها للنفق برغبتها بتخليص ابنها من السجن.

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