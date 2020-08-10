أولى التسريبات حول مواصفات هاتف ميت 40 المنتظر من هواوي

شاركناكم يوم أمس تأكيد هواوي لكون هاتف ميت 40 الرائد هو الهاتف الأخير بمعالجات كيرين، واليوم تم تسريب مواصفات الهاتف المنتظر من خلال أحد المصادر الموثوقة وهو موقع Slashleaks، وكما يُمكنك أن تتوقع فالهاتف يأتي مع مواصفات رائدة ومميزة.

ما هي مواصفات هاتف ميت 40 الرائد؟

طبقًا للتسريب الأخير فالهاتف سيأتي مع معالج كيرين الأخير، وحسب التسريب فالمعالج يحمل الاسم كيرين 9000 لكن هذا أمر غير مؤكد بعد، خصوصًا أن مصادر أخرى قد أشارت لأنه سيأتي باسم كيرين 1000 أو 1020 طبقًا للتسلسل الرقمي للمعالج.

الجهاز سيقدّم ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وفي إصدارات أخرى منه قد يقدّم 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، والذواكر هنا ستكون من نوع LPDDR5 و UFS 3.1 للذواكر العشوائية والتخزينية على الترتيب.

سيقدّم ميت 40 مستشعرات متعددة، منها مستشعر الجاذبية، الحركة، الإضاءة والتسارع إلى جانب دعمه للشحن السريع بكل تأكيد وتقديمه لمستشعر بصمة داخل الشاشة، وهذا كله طبقًا للتسريب الأخير.

الهاتف سيأتي مع كاميرات رائدة كما يُمكنك أن تتوقع، وكالعادة فإصدار برو من الهاتف سيقدّم كاميرات أفضل -وربما أكثر- إلا أن التوقعات قد أشارت لأن الهاتف سيأتي بكاميرات مشابهة جدًا لتلك الموجودة في هاتف P40 الرائد بإصداراته المختلفة، وهو أحدث هواتف هواوي في الوقت الحالي، ومعروف لسلسلة P تفوقها فيما يخص الكاميرات.

هذا كل ما ظهر من تفاصيل، لكن تابعونا في الأيام القادمة لأن هذه الفترة من العام تضم العديد من الأخبار المثيرة، فبعد إنتهاء مؤتمر سامسونج يتبقى لنا مؤتمر أبل، هواوي وهاتف بيكسل الجديد، إلى جانب الهواتف المختلفة من الشركات الأخرى!