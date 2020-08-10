تقرير – كيف سيسبب حظر التطبيقات الصينية أكبر خسارة في تاريخ ابل؟

العلاقات الأمريكية الصينية ليست في أحسن أحوالها مع عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر التطبيقات الصينية مثل تيك توك و تطبيق المحادثات الفورية الصيني WeChat، لكن ذلك قد يرتد بخسائر أكبر على الشركات الأمريكية إذا دخل القرار حيز التنفيذ وفي مقدمتهم ابل.

حظر WeChat قد يسبب خسائر فادحة لأبل

في أسوأ الأحوال وأكثر السيناريوهات المحتملة تشاؤماً، فإن شحنات هواتف الايفون قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% إذا قررت الإدارة الأمريكية حظر تطبيق WeChat وإزالته من متجر تطبيقات الاب ستور عالمياً.

تطبيق WeChat من أشهر التطبيقات داخل الصين ودول أخرى عالمياً وينافس واتس اب حيث يزيد عدد مستخدميه عن 1.2 مليار دولار.

تطبيق WeChat ضروري داخل الصين فهو لا يقدم فقط ميزة المحادثات الفورية بل يمتد ليشمل خدمات أخرى مثل الدفع الإلكتروني والتجارة عبر الإنترنت والأخبار وغير ذلك.

يعتبر تطبيق WeChat تطبيقاً أساسياً لا غنى عنه بالنسبة للمستخدم الصيني الذي سوف يحجم عن شراء أجهزة أبل إذا تم حجب التطبيق من متجر الآب ستور.

الخسائر قد تكون انخفاض شحن الايفون عالمياً بنسبة 25% إلى 30% بالإضافة إلى تأثر باقي الأجهزة مثل الايباد وساعة ابل والسماعات اللاسلكية AirPods بالتبعية بنسب مماثلة.

أما في أحسن الأحوال وأكثر السناريوهات تفاؤلاً، أن تقوم الإدارة الأمريكية بإزالة تطبيق WeChat فقط من المتجر الأمريكي وعندها سوف تكون الخسائر أقل على أبل لتصل إلى 6% من شحنات الايفون و 3% لباقي الأجهزة.

لن تكون الخسائر واقعة على ابل وحدها بل أيضاً على سلاسل التوريد التي تقوم بإمداد ابل بمكونات التصنيع مثل LG ومصانع الإنتاج مثل فوكسكون.

القرار لن يؤثر كثيراً على أجهزة الأندرويد لأن الأندرويد نظام مفتوح المصدر ويمكن تنزيل التطبيقات وتثبيتها بسهولة حتى وإن كانت غير موجودة على متجر جوجل بلاي.

حظر تيك توك

من التطبيقات الأخرى التي سوف ينالها قرار الحظر، تطبيق تيك توك لكن تبعات حظره قد تكون أخف نظراً لكونه يقدم ميزة مقاطع الفيديو القصيرة والتي تعتبر ميزة ترفيهية وتتوفر لها بدائل مثل خدمة انستغرام Reels الجديدة وغيرها.

من أجل تفادي حظر التطبيق تسعى بعض الشركات الأمريكية مثل مايكروسوفت للاستحواذ عليه، هناك أكثر من جهة دخلت في مفاوضات مثل أجل حسم صفقة الشراء التي إن لم تتم بحلول منتصف سبتمبر فقد تضع تطبيق تيك توك في مهب الريح.