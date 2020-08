3 علامات بسيطة تدل على وجود خطأ ما في نظام أندرويد

بعض مستخدمين نظام الأندرويد قلقين بشأن التطبيقات الضارة التي ينصبونها بهواتفهم الذكية ويمكن البحث عن 3 علامات بسيطة تدل على وجود خطأ ما.

ويمكن القول إن من أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث لهاتف “أندرويد” الذكي، تعرّض الجهاز لبرامج خبيثة، حيث قد يكون هناك عواقب وخيمة، بما في ذلك تسليم المعلومات الشخصية لقراصنة الإنترنت، أو إبطاء هاتفك الجديد، أو ملء التطبيقات الشرعية ونوافذ متصفح الويب بإعلانات كثيفة الموارد، لتوليد إيرادات للمحتالين الرقميين.

وكما أظهر عدد كبير من التحذيرات الأخيرة من غوغل وباحثين آخرين، تمكنت البرامج الخبيثة من التسلل إلى متجر “غوغل بلاي”. و إذا كنت لا تثق دائما في البرنامج الموجود في هذا المتجر الرقمي المنسق، فكيف يمكنك اكتشاف ما إذا قمت بتثبيت تطبيق به مشكلة، على جهازك؟.

ولحسن الحظ، هناك عدد قليل من العلامات المجربة والموثوقة التي يمكن أن تخبرك بذلك. وكشف فريق في شركة Malwarebytes الأمنية، بعض العلامات الأكثر شيوعا لوجود خلل في هاتفك:

• مشاهدة إعلانات في كل مكان – بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه.

• تثبيت تطبيق جديد، مع اختفاء الأيقونة وعدم القدرة على العثور عليه في أي مكان في “درج التطبيقات”.

• نفاد بطارية هاتفك فجأة بسرعة أكبر من المعتاد.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”، اكتشفت شركة الأمان عبر الإنترنت زهاء 200 ألف حالة من البرامج الضارة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لعملائها في شهر مايو وحده. ثم العدد نفسه في يونيو 2020.

وهناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها، لمحاولة التخلص من البرامج الخبيئة على هاتفك الذكي.

أولا – ستحتاج إلى التأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك الذكي. ويصنف خبراء الأمن باستمرار إصدارا حديثا من نظام التشغيل، باعتباره أحد أهم الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية جهازك وحساباتك عبر الإنترنت. وإذا كان لديك بالفعل برامج ضارة كامنة على هاتفك الذكي، فإن التحديث إلى أحدث البرامج يمكن أن يصحح نقاط الضعف – ما يؤدي إلى قطع الوصول الذي تستفيد منه البرامج الخبيثة الموجودة بالفعل على جهازك.

وبعد ذلك، ستحتاج إلى مراجعة أذونات التطبيقات المثبتة بالفعل على هاتفك الذكي.

وإذا رغبت في إزالة تطبيق لم تعد تستخدمه، فستحتاج إلى إزالة كل الأذونات قبل حذف التطبيق. وتمنح بعض التطبيقات الضارة لنفسها امتيازات المسؤول، لذلك لا يمكن حذفها دون بضع خطوات إضافية.

وأخيرا، قد ترغب في استخدام برامج مكافحة الفيروسات، مثل Malwarebytes أو Norton أو McAfee أو Lookout ، للبحث عن أي أمر يبدو غريبا على هاتفك الذكي.

