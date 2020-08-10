تركيا: تطوير جهاز يعقم الهواء ويقتل الفيروسات

طورت مهندستان تركيتان جهاز تعقيم للهواء، يستطيع القضاء على الفيروسات والبكتيريا الموجودة في الأماكن المغلقة دون أن يؤثر بطريقة سلبية على المصابين بالربو وحساسية “حبوب الطلع”.

وأجرت، الاثنين، مهندسة إلكترونيات كهربائية “ولدان يلدز ايدين”، ومهندسة أنظمة طاقة “نورجان باشاق”، الاختبارات اللازمة على الجهاز بنجاح، وعمل المهندستان خلال هذه المرحلة على إنتاج كميات كبيرة منه للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وقالت “ايدين”، إن جهاز تعقيم الهواء الذي قاموا بإنتاجه في غضون شهرين، سيقلل من جميع أنواع الفيروسات والجراثيم، دون أن يكون له آثار جانبية على مرضى الربو.

وأضافت “ايدين” أن الجهاز يهدف إلى التقليل من معدلات الإصابة بفيروس كورونا بشكل خاص، وحماية الأشخاص الموجودين في الأماكن المغلقة من الإصابة بشتى أنواع الأمراض الفيروسية والجرثومية.

ويعتمد على الأشعة فوق البنفسجية والأوزون في القضاء على الفيروسات والجراثيم، ويتكون نظام عمله من 3 مراحل تحتوي المرحلة الأولى من هذا النظام على مرشحات لحبوب الطلع، وفق “ايدين”.

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