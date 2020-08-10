طوارئ سوق الجمعة: المأتم والمناسبات الاجتماعية سبب رئيس في انتشار كورونا

طالب رئيس غرفة الطوارئ ببلدية سوق الجمعة خالد المغبوب بعدم إقامة كافة المناسبات الاجتماعية وخاصة المأتم باعتبارها السبب الرئيس في نقل العدوى من فيروس كورونا.

وأضاف المغبوب في مقطع مصور عبر صفحة البلدية، الاحد، انه عند اكتشاف إصابة في مأتم او مناسبة يتطلب لاحقا كشف على عدد كبير من المواطنين وهو ما يرهق الفرق الطبية التي ستجري الفحوصات فيما بعد.

وأكد المغبوب أن الدولة لم يعد لديها ما تقدم، ولكنهم يطالبون بتوفير المزيد من الدعم للفرق الطبية وتجهيز المزيد من مراكز العزل والمختبرات التشخيصية.

وبين المغبوب أن مراكز العزل في طرابلس ممتلئة، ومن الصعب العثور على سرير لمريض بها حاليا، ورغم ذلك مازالت تستقبل المصابين حتى من خارج العاصمة.

يذكر أن بلدية سوق الجمعة أعلنت تسجيلها 191 إصابة بفيروس كورونا في البلدية بينها 151 حالة نشطة و34 حالة شفاء و 6 حالات وفاة.

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