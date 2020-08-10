أخيرًا واتساب سيدعم المزامنة بين هواتف آيفون وأندرويد

قد يكون واتساب مليء بالعيوب لو قارنّاه مع البدائل الحالية، لكن أبرز عيب على الإطلاق في وانساب هو عدم إمكانية نقل بياناتك من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون أو العكس، وفي حالة أنك قررت تغيير نظام تشغيلك فهذا سيعني أنك ستفقد كافة رسائلك وملفاتك أو تستخدم تطبيقات خارجية لحل المشكلة، لكن يبدو أن واتساب ستنهي هذه المشكلة بشكل كامل وأخيرًا.

إمكانية مزامنة البيانات بين أندرويد وآيفون على الواتساب

واتساب ستتيح هذه الخاصية الجديدة ضمن خاصية تشغيل التطبيق على أكثر من جهاز والتي تعمل عليها بالفعل، وكما نعلم، لكي يتمكّن المستخدم من تشغيل حساب واتساب نفسه على أكثر من جهاز فهذا يعني أن نوعية البيانات ستكون موحّدة، وهذا يعني بالتأكيد أنك ستكون قادر على الوصول للبيانات والملفات المربوطة بحسابك من على هاتف أندرويد، آيفون أو حتى من الكمبيوتر!

في واقع الحال، الأمر ليس مؤكدًا بعد لكن القاعدة هنا واحدة، وقد بدأت فعليًا اختبارات لتنفيذ هذه الميزة وتشغيلها على أجهزة ماك وذلك حسبما سرّب موقع WABetaInfo المتخصص:

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms! The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg NOTE: This feature will be available in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) ٩ أغسطس ٢٠٢٠

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مشكلة التكامل بين واتساب على أندرويد وiOS هي مشكلة متأصلة، وسببها الرئيسي هو أن واتساب على الآيفون -نظام iOS- يعمل باستخدام قواعد بيانات غير تلك التي يستخدمها على الأندرويد، وهذا ببساطة يجعل إمكانية نقل البيانات بين المنصتين مستحيلًا، لكن معنى أن واتساب تطور خاصية تشغيل نفس الحساب على أكثر من جهاز فهذا يعني أنها ستقوم بتوحيد نوعية قواعد البيانات أو على الأقل تجد وسيلة لتحقيق التكامل!

ما رأيك؟ وهل تمتلك هاتف أندرويد وتودّ الإنتقال قريبًا إلى آيفون أو العكس؟ شاركنا الآن في التعليقات!