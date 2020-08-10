جمال وخيال.. إليك أشهر 12 شارعاً وحياً ملوناً في العالم

يمتلئ العالم بشوارع نابضة بالحياة، أبنية وأرصفة تزهو بالألوان تخطف الأنظار وتبهر الزائرين، فما هي أجمل الشوارع الملونة بالعالم؟

شارع El Caminito

في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، داخل حي لا بوكا، يضم منازل وشركات زاهية بكل الألوان، وأرضية مرصعة بالألوان مثل الفيروزي والأصفر تجعل الشارع أكثر جمالًا، ويعد هذا الشارع موطنًا هامًا للمقاهي والمحلات التجارية وعادة ما يكون بقعة ساخنة للسياح.

مدينة كولمار القديمة في فرنسا

كل شارع في هذه المدينة الصغيرة يمتلئ بالمنازل الملونة، والزهور على جانبي نهر اللاش، وتعد هذه المدينة التاريخية وجهة مميزة لمحبي التاريخ والثقافة والحضارات المتعاقبة على مر العصور، وتنتشر فيها المتاحف والبنايات القديمة التي تروي تاريخ المدينة الصغيرة.

حي نيهافن في الدنمارك

يعد واحدًا من أكثر مناطق الجذب السياحي في البلاد، الشوارع ملونة ومنازل تقليدية مطلية بألوان زاهية تم تحويل بعضها إلى مقاهي ومتاجر.

حي Rainbow Row

في جنوب كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي عددا قليلا من المنازل مطلية بألوان زاهية مثل الأزرق الفاتح والوردي، وهي منازل خاصة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، وبالقرب من الحي هناك محلات الآيس كريم والمقاهي والمتاجر الصغيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

قرية سانت جون في كندا

ربما ليست وجهة سياحية بالكامل، لكنها تضم عدداً من المنازل الملونة التي تظهر على الماء كأنها أحجار كريمة.

حي Bo Kaap في جنوب إفريقيا

كان يُعرف سابقًا باسم حي Malay، يضم المنازل الملونة الحيوية، يشتهر بالمهرجانات الإفريقية المميزة التي يرتدي فيها السكان ملابسًا نابضة بالحياة.

حي Balat في إسطنبول عاصمة تركيا

، أحد أكثر المناطق الملونة في هذه المدينة وهي الوحيدة في العالم التي تُطل على قارتين، فيه منازل وسلالم ملونة، وأضواء معلقة عبر الأزقة، وطاولات وكراسي مطلية أيضًا.

حي سلفادور في البرازيل

ساحة في الوسط تربط عددًا من الشوارع الرئيسية التي تضم منازل ومقاهي ومحلات تجارية كلها ملونة.

هي باتشوكا في المكسيك

كان سابقًا يشتهر بالجريمة، وفي منتصف عام 2010 رعت الحكومة مبادرة لتغيير النظرة عن هذا الحي، فتم تحويل المنطقة بأكملها إلى لوحة جدارية، ويقول السكان إن هذا الأمر جعل الناس أكثر سعادة.

مدينة شفشاون المغربية

وتُلقب أيضًا بالمدينة الزرقاء، تتميز بأسلوب حياة ثقافية خاصة، تم تأسيسها لإيواء مسلمي الأندلس بعد طردهم من طرف الإسبان.

شارع كريميو في باريس عاصمة فرنسا

يصفه البعض بأنه قوس قزح الخاص بفرنسا، يضم منازل شاهقة بألوان زاهية جميلة وشرفات ساحرة، يقصده كثير من الناس لالتقاط الصور ووضعها في حساباتهم على انستغرام.

جزيرة بورانو الإيطالية

تقع شمال بحيرة البندقية، وعلى بعد 7 كيلومترات من المدينة، تتميز بالمنازل ذات الألوان الخلابة، حتى القوارب ألوانها مختلفة مما يضفي المزيد من الحيوية على الجزيرة.

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