تحديث iOS 14 – كيفية ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري؟

من المميزات الجديدة في متصفح سفاري على تحديث iOS 14 و iPadOS 14 ميزة ترجمة صفحات الإنترنت، وفي هذا المقال سوف نوضح كيف تعمل هذه الميزة؟ وكيف يمكنك الاستفادة منها؟

اللغات المدعومة لترجمة صفحات الإنترنت عبر سفاري حالياً

يدعم تطبيق سفاري الآن ترجمة صفحات الإنترنت من وإلى 7 لغات مختلفة هي الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، البرتغالية، الألمانية، الروسية، والصينية.

ميزة ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري لازالت في المرحلة التجريبية، وهي لا تدعم اللغة العربية حالياً (تطبيق الترجمة الجديد في تحديث iOS 14 و iPadOS 14 يدعم اللغة العربية).

يمكن ضبط إعدادات اللغات والترجمة بحسب رغبتك الشخصية من الإعدادات كما سوف نوضح لاحقاً.

كيفية ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري؟

قم بفتح متصفح سفاري والذهاب إلى الموقع أو صفحة الإنترنت التي تود ترجمتها.

قم بالضغط على زر aA الموجود في شريط العنوان ثم الضغط على خيار الترجمة إلى [لغة] Translate to.

إن لم تجد هذا الخيار متاحاً فذلك يعني احتمالين: أن الصفحة غير متوافقة مع ميزة الترجمة، أو أن اللغة غير مدعومة.

اضغط على زر تفعيل الترجمة Enable Translation من الرسالة المنبثقة التي تظهر لك، لتتم ترجمة الصفحة إلى اللغة التي تريدها.

لعرض النص الأصلي والصفحة الأصلية يمكنك الضغط على خيار عرض الأصل View Original، هناك أيضاً خيار الإبلاغ عن مشاكل الترجمة Report Translation Issue.

تعتبر ميزة الترجمة لغة النظام هي اللغة المفضلة للمستخدم افتراضياً، ولإضافة لغة إضافية قم بالذهاب إلى إعدادات النظام Settings > عام General > اللغة والمنطقة Language and Region ثم قم بإضافة لغة أخرى.

في المرة القادمة التي تزور فيها صفحة إنترنت بلغة مختلفة سوف تجد خيار ترجمة إضافي للغة التي قمت بإضافتها.