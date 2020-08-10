طرق بسيطة لحماية الأطفال أثناء السفر بالطائرات

طالبت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة الأهالي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية عند اصطحاب أطفالهم في الرحلات الجوية.

وأكدت الرابطة ضرورة إعطاء الطفل الرضيع زجاجة الرضاعة قبل هبوط الطائرة بـ20 دقيقة، لحماية أذنه من الآلام التي تحدث بسبب ارتفاع ضغط الهواء أثناء الطيران.

وقالت الرابطة إن مص الطفل لزجاجة الحليب يساعد على فتح قناة أوستاكيوس التي تربط ما بين البلعوم والأذن الوسطى مما يساهم في تخفيف الآلام ومعادلة الضغط.

وطالبت الرابطة الأهالي باستخدام بخاخ الأنف كإجراء احترازي في حال كان الطفل مصاباً بنزلات البرد.

وأوضحت أن استخدامه يكون لمرة واحدة في حال كانت مدة الرحلة 3 ساعات، أما في حال كانت الرحلة أطول فينصح استخدامه مرة أخرى داخل الطائرة.

وأكدت الرابطة الألمانية أهمية إعطاء الأطفال الأكبر سناً علكة أو أطعمة تحتاج لمضغ جيد قبل الهبوط بثلث ساعة لأن ارتفاع الضغط قد يسبب في بعض الحالات تجمعات للسوائل ونزيفاً في الأذن الوسطى.

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