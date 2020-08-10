فتاة تُضحي بساقها لإنقاذ صديقتها من الموت

شهدت مدينة كافا دي تيريني الواقعة بمقاطعة ساليرزو في جنوب إيطاليا يوم 31 يوليو الماضي حادثة مؤسفة، حيث تفاجأت الشابتان كيارا ميمولي وجوليا موسكاريللو، أثناء جلوسهما على جانب الطريق، بخروج سيارة عن مسارها واتجاهها نحوهما.

وانتبهت جوليا للموقف بسرعة وقامت بدفع صديقتها كيارا بعيدا عن مسار السيارة، الأمر الذي أدى لاصطدام السيارة بها.

وتسبب الحادث ببتر قدم جوليا، ورغبة منها في رد الجميل لصديقتها التي أنقذت حياتها قامت كيارا بإطلاق حملة لجمع التبرعات على موقع Gofundme من أجل مساعدة صديقتها على تغطية نفقات العلاج.

وقالت كيارا إن صديقتها ضحت بنفسها من أجلها، وإن عليها مساعدتها لتضمن لها حياة كريمة، ولتساعدها على تحقيق أحلامها.

وحظيت الحملة بتفاعل كبير، حيث أبدى العديد من الأشخاص تعاطفهم مع جوليا، وقاموا بالتبرع لها.

يذكر أن عدد المتبرعين وصل حتى الآن لأكثر من 1000، تبرعوا بحوالي 23 ألف يورو للفتاة المصابة.

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