مُكمّل غذائي رخيص الثمن يُعالج الصلع

عانت الأسترالية جينا البالغة من العمر 36 عاما خلال حملها من تساقط الشعر، بسبب إصابتها بحالة فرط القيء التي تؤدي لإفراز المشيمة كمية كبيرة من دهون HGG.

وتسبب هذا الأمر بفقدان المرأة التي تعيش في مدينة سيدني لجزء كبير من شعرها، حتى بدت بعد 4 أشهر من ولادتها شبه صلعاء.

وأكدت المرأة الأسترالية استخدامها لعدد كبير من العلاجات المخصصة لاستعادة الشعر، كالشامبو الباهظ الثمن، والمكملات الغذائية دون أن تحصل على نتيجة إيجابية.

ولم تستسلم جينا واستمرت بالبحث عن منتجات لعلاج تساقط الشعر حتى عثرت على مكمل غذائي يدعى أقراص جي هيلث أند هير إنيرجي في حساب إحدى اختصاصيات التغذية في أستراليا.

حيث ذكرت الاختصاصية أن هذا الدواء يحتوي على الزنك، اليود، وأعشاب البحر التي تعمل على استعادة الشعر وتقويته خلال عدة أشهر.

وقامت المرأة الأسترالية بشراء المكمل الغذائي بسعر 29 دولارا أمريكيا، وبعد شهرين من استخدام هذه الأقراص بشكل يومي شعرت جينا بالفرق، حيث عاد شعرها المفقود للنمو بشكل تدريجي، وبعد عام من الاستخدام استعادت شعرها الذي فقدته خلال الحمل.

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