نادين نجيم تقرر الرحيل عن لبنان

فاجأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عشاقها بإعلانها عن رغبتها بالرحيل عن لبنان بعد خروجها من المستشفى.

حيث نشرت نادين من المستشفى الموجودة فيه لتلقي العلاج بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت تغريدة، أكدت من خلالها رغبتها بمغادرة لبنان لبلد آخر أكثر أمانا، وقالت إنها لن تعود للوطن حتى يرحل المسؤولون الذين تسببوا بدماره.

وأضافت النجمة اللبنانية أنها رأت الموت بعينها، وأن دموعها لم تجف منذ وقت الحادث بسبب الخوف الذي أصبح مزروعاً في قلبها، وشكرت الله لنجاتها من الموت المحتم، وقالت إن الإصابات والتشوهات التي حدثت في وجهها تعالج، لكن الحالة النفسية يصعب عالجها.

ودعت نادين في ختام تغريدتها بالرحمة للضحايا الذين سقطوا بالانفجار، وبالشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أن نادين نسيب نجيم حظيت بدعم كبير من زملائها الفنانين كشيرين عبد الوهاب، نجوى كرم وغيرهم من الفنانين الذين كتبوا رسائل تشجيعية لها.

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